Son Dakika Haberleri: “Enerji tasarrufu ile 7 milyar dolar kazanılabilir”
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“Enerji tasarrufu ile 7 milyar dolar kazanılabilir”

1 saat önce

Makine Yüksek Mühendisi Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, Türkiye'de sanayinin enerjinin yüzde 32.5'ini tükettiğini ifade ederek, "Bizim sanayimiz orta yaşlı bir sanayi tasarruf potansiyelimiz yüzde 8 ile 44 arasında.

“Enerji tasarrufu ile 7 milyar dolar kazanılabilir”, System.String[]
Makine Yüksek Mühendisi Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, Türkiye'de sanayinin enerjinin yüzde 32.5'ini tükettiğini ifade ederek, "Bizim sanayimiz orta yaşlı bir sanayi tasarruf potansiyelimiz yüzde 8 ile 44 arasında. Bu da yaklaşık 7 milyar dolar yapıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:28 
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