“Enerji tasarrufu ile 7 milyar dolar kazanılabilir”
1 saat önce
Makine Yüksek Mühendisi Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, Türkiye'de sanayinin enerjinin yüzde 32.5'ini tükettiğini ifade ederek, "Bizim sanayimiz orta yaşlı bir sanayi tasarruf potansiyelimiz yüzde 8 ile 44 arasında.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:28
Makine Yüksek Mühendisi Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü
, Türkiye
'de sanayinin enerjinin yüzde 32.5'ini tükettiğini ifade ederek, "Bizim sanayimiz orta yaşlı bir sanayi tasarruf potansiyelimiz yüzde 8 ile 44 arasında. Bu da yaklaşık 7 milyar dolar yapıyor" dedi.
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