Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etmesi Bakan Dönmez'in Ertuğrul Gazi'nin kabri başında dua etmesi BİLECİK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel...
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