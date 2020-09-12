Bakan Dönmez'in Ertuğrul Gazi'nin kabri başında dua etmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'in Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etmesi

Son Dakika › Güncel › Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti - Son Dakika

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