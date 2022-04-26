Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Valiliğini ziyaret etti

26.04.2022 17:51
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Valiliğini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Valiliğini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Dönmez, Valiliğe geçti. Burada Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve il protokolü tarafından karşılanan Dönmez, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Dönmez, daha sonra Vali Hacıbektaşoğlu ile görüştü.

Bakan Dönmez, görüşmenin ardından beraberindeki heyetle Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, MHP İl Başkanı Fatih Cantürk, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Fatih Dönmez, Enerji, Fatih, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika


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