Son Dakika Haberleri: Enflasyonun düşmesi ve manipülasyonların sona ermesiyle sebze meyve fiyatları dibi gördü
Son Dakika Güncel Enflasyonun düşmesi ve manipülasyonların sona ermesiyle sebze meyve fiyatları dibi gördü

Enflasyonun düşmesi ve manipülasyonların sona ermesiyle sebze meyve fiyatları dibi gördü

30 dakika önce

Enflasyonun tek hanelere düşmesi sebze ve meyve fiyatlarına da yansıdı.

Enflasyonun düşmesi ve manipülasyonların sona ermesiyle sebze meyve fiyatları dibi gördü, System.String[]

Enflasyonun tek hanelere düşmesi sebze ve meyve fiyatlarına da yansıdı. Market tezgahlarından da destek gelmesiyle sebze ve meyve fiyatları dibi gördü.


Enflasyonun tek hanelere düşmesi sebze ve meyve fiyatlarına yansıyarak vatandaşların yüzünü güldürdü. Fiyatların düşmesine market tezgahlarından da destek gelmesiyle sebze ve meyve fiyatları dibi gördü. İstanbul genelinde mağazaları olan bir firmanın Kağıthane Şubesinde kuruluş yıl dönümüne özel yapılan indirimlerle vatandaşlar sebze ve meyve alışverişlerini pazardan daha ucuza gerçekleştirdi. Kuruluş yıl dönümü kutlamasına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katılarak mağazaya hayırlı işler dileğini iletti. Sebze ve meyve fiyatlarının makul seviyelere düştüğünün altını çizen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Tüm esnafımızın yanındayız. Vatandaşlarımız alışverişlerini rahatça gerçekleştiriyor mevcut ekonomik şartlarda. Vatandaşlarımıza hizmetlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.


"Karaborsacı ve stokçuların ortadan kalkmasıyla ekonomi canlandı"


Patates ve soğan üzerinden uzun bir süre manipülasyon ve algı operasyonu yapıldığını belirten mağaza sahibi Mehmet Altun, "Patates ve soğan üzerinden uzun bir süre manipülasyon ve algı operasyonları yapıldı. Ancak şuanda fiyatların ucuzladığını görüyorsunuz. Fiyatlarımız şuan dip durumlarda. Patatesin kilosunu 1 lira 39 kuruşa, soğanın kilosunu ise 99 kuruştan vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bunu gören vatandaşlarımızda sağ olsunlar bizi tercih ediyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Fiyatların dibe vurmasında karaborsacıların ortadan kalkması ekonomimizi canlandırdı. Biz taşın altına elimizi koymaya her zaman hazırız yeter ki vatandaşlarımız mutlu olsun" ifadelerini kullanarak piyasanın son derece iyi olduğunu vurguladı.


" Vatandaştan stokçuya tepki"


Market fiyatlarının pazar fiyatlarından daha uygun olduğunu belirten bir vatandaş," İnsanlarımız neyin ne olduğunu bilmiyor. Stok yapıyorlar patates pahalanıyor. Stoklarda bulunanlar çürüyor ama satmıyorlar. Ancak şuan fiyatlar çok iyi. Sel felaketlerine rağmen fiyatlar uygun. Hatta pazardan daha uygun olduğunu söyleyebiliyorum. Pazarda beş kilosu 10 lira olan soğan burada kilosu 1 liradan satışa sunuluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kağıthane, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amine Gülşe'den Mesut Özil yorumu: İstanbul'a gelirsen bu beni mutlu eder
Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktı Kadıköy-Karaköy vapurundaki zanlı, adliyedeki ifadesinde "Tikim var" dedi Kızına işkence yapan cani baba tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 15:55:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enflasyonun düşmesi ve manipülasyonların sona ermesiyle sebze meyve fiyatları dibi gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]