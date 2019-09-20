Son Dakika Haberleri: Engelli mahkumların tekerlekli sandalye talebi yerine getirildi
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Engelli mahkumların tekerlekli sandalye talebi yerine getirildi

1 saat önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe sınırları içinde bulunan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki engelli mahkumların tekerlekli sandalye talebini karşıladı.

Engelli mahkumların tekerlekli sandalye talebi yerine getirildi, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe sınırları içinde bulunan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki engelli mahkumların tekerlekli sandalye talebini karşıladı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe sınırları içinde bulunan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki engelli mahkumların sesine kulak verip, mahkumların tekerlekli sandalye talebini karşıladı. 4 engelli mahkumun tekerlekli sandalyelerini kuruma teslim eden Kuş ve beraberindekiler daha sonra Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan kamelya ve sundurmalarda görüş saatini bekleyen mahkum yakınlarıyla bir araya geldi.


İlçe genelindeki dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kuş, "Eyyübiye Belediyesi olarak engelli kardeşlerimize her zaman pozitif ayrımcılık gösteriyoruz. Bugün de bu kardeşlerimizin talebini yerine getirip tekerlekli sandalyelerimizi teslim ettik. Yine mahkum yakınlarımızın sundurma talebi vardı. Onu da hızlı bir şekilde yapımına başladık, bitirdik ve mahkum yakınlarımızın hizmetine sunduk. Rabbim tüm kader mahkumlarına ve ailelerine sabırlar versin" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Mehmet Kuş, Eyyübiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
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