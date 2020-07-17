Engelli vatandaşın mutluluğu izlenme rekorları kırdı - Son Dakika

Engelli vatandaşın mutluluğu izlenme rekorları kırdı

Niğde'de çocukken havale geçirmesi sonucu bedensel ve zihinsel engeli olan 37 yaşındaki Asım Yaşar'ın görüntüsü izlenme rekoru kırdı.

Niğde'de çocukken havale geçirmesi sonucu bedensel ve zihinsel engeli olan 37 yaşındaki Asım Yaşar'ın görüntüsü izlenme rekoru kırdı.

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Niğde Belediyesinde görevli İsmail Tekin, görevi nedeniyle gittiği Amas bağları mevkiinde Asım Yaşar ile tanıştı. Yaşar'ın el arabasıyla gezdirilmekten mutlu olduğunu öğrenen Tekin, Asım'ı el arabasıyla gezdirerek bu anları videoya kaydetti. Sosyal medyaya yüklediği bu video kısa süre içerisinde izlenme rekoru kırdı.


Görüntüleri izleyen hayırseverler İsmail Tekin'e ulaşarak Asım Yaşar'ın hayatını kolaylaştırması adına akülü araba, bahçesinde dinlenmesi için salıncak ve bayram için kıyafet hediyelerini verdi.


Hediyeleri Asım'ın evine getiren İsmail Tekin, o gün yaşananları şu şekilde anlattı:


"Görev yaptığım o gün de bir konu için bu bölgeye geldik. Asım kardeşimiz de el arabasıyla gezmek istediğini anladım ve gezdirdik. Bu görüntüleri de videoya çektik. Büyük bir ilgi oldu, bayağı bir beğeni oldu. Tek amacım Asım'ı mutlu etmekti. Arayan, teşekkür eden oldu. Hayırda bulunmak isteyen oldu. Bizlerde ailenin ihtiyacı olmadığını söyledik ama yine de ısrarla göndermek istedi hayırsever kardeşlerimiz. Bizler de kırmadık, vesile olduk. Sayfamda engelli kardeşlerimin mutluluğunu görüp hayra vesile olan Niğde iş adamlarından Niğde Park AVM sahibi Rahmi Uzunay'a, Dünyayı iyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu'nun iyi yürekli insanları Mustafa Şahin, Fatih Çakır, Bilnur Hasdemirler, Beren Kara, Selma Uygur, Sultan Ağça ve Merve Solak Hanımefendi'ye çok teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın. Dünyayı iyilik kurtaracak diyoruz" dedi.


Asım'ın annesi Dursun Yaşar ise çocuğunu sevindiren İsmail Tekin'e teşekkür ederek, "Çocuğum küçükken havale geçirdi. Ondan sonra engelli oldu. Çok hastanelere gittik ama fayda olmadı. El arabasıyla gezmeyi çok seviyor. O gün de geldi İsmail kardeşimiz gezdirdi. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - NİĞDE

İsmail Tekin, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli vatandaşın mutluluğu izlenme rekorları kırdı - Son Dakika
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