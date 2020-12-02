Engelliler Derneği Başkanı Çakıroğlu'ndan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı - Son Dakika

Engelliler Derneği Başkanı Çakıroğlu'ndan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

02.12.2020 17:19
Engelliler Derneği Başkanı Çakıroğlu'ndan

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakıroğlu, mesajında, 3 Aralık'ın engelli bireylerin haklarının savunulmasının ve toplumun bu yöndeki farkındalığının arttırılmasının amaçlandığı bir gün olduğunu belirtti.

Bu özel günlerin toplumun engellilere yönelik acıma duygusunu bir kenara bırakıp yaşam hakkına saygı göstermesini sağlamak için farkındalık günleri olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, engellilerin toplumsal hayata katılımındaki en büyük engelin ise toplumda çoğunluğu oluşturan engelliler dışındaki insanlar olduğunu ifade etti.

Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımı için toplumu oluşturan herkesin sorumluluk alması ve görevini doğru yapması gerektiğini kaydeden Çakıroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Farkımızda olun, yanımızda olun, destek olun ama sadece özel günlerde değil her zaman engel olmadan olun. İstediğimiz ayrıcalık değil sadece eşitliktir. Bir toplumun gelişmişliği, engellilerin refah düzeyiyle ölçülür. Hem engelli bireylerin hem de ailelerinin yaşam kalitesinin arttırılması için birtakım somut adımların atılması zaruridir. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci de engellilerimizin en büyük problemlerinden birini gözler önüne sermiştir. Pandemiye yakalanan engelli ebeveynleri, hastanelerde tedavi altında iken engelli bireylerin bakımı ve gözetimiyle kim alakadar olacaktır? Bunun içindir ki aktif yaşam merkezleri ve engelli bakım merkezleri, bakanlıklar veya yerel yönetimler aracılığıyla ivedilikle faaliyete geçirilmelidir. Tüm engelli bireylerin şehrimizin sokaklarında, caddelerinde güvenli bir şekilde dolaşabilmesi için gerekli zeminin oluşturulması gereklidir."

Yaşanılan sorunların mutlak çözümünün ancak eğitimle mümkün olabileceğine işaret eden Çakıroğlu, ailede başlayan ve okulda devam eden etkili ve doğru bir eğitimle gelecek nesillerin daha bilinçli olabileceğini kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelliler Derneği Başkanı Çakıroğlu'ndan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika


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