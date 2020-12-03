Engelliler dernek binasına Başkan Üçok sayesinde kavuştu - Son Dakika

Engelliler dernek binasına Başkan Üçok sayesinde kavuştu

03.12.2020 17:05
Engelliler dernek binasına Başkan Üçok sayesinde kavuştu, System.String[]

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un seçim döneminde Suluova Sakatlar Derneği Başkanı Mehmet Semiz ve üyelerine verdiği söz olan engelliler derneği hizmet ofisinin açılışı gerçekleşti.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un seçim döneminde Suluova Sakatlar Derneği Başkanı Mehmet Semiz ve üyelerine verdiği söz olan engelliler derneği hizmet ofisinin açılışı gerçekleşti.

Orta Mahalle Diriliş Caddesi üzerinde yeni dernek binasının önünde düzenlenen programa katılanlara "Hoş geldiniz" diyerek teşekkür eden Sakatlar Dernek Başkanı Mehmet Semiz, toplumun, yılda bir gün değil her gün engelli vatandaşlara daha duyarlı olmasını istedi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'a, kendi adına ve tüm üyelerinin adına teşekkür eden Başkan Semiz, "Başkanımız bu güne kadar her türlü desteği bizden esirgemedi. Hizmet binası ve Engelsiz Yaşam Parkı yapacağını söylemişti. Şehrin tam ortasında bize dernek binası tahsis etti, yaptığı bu hizmetten dolayı kendisine minnettarız. Tüm üyelerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Buradan bir ricamız olacak, toplumumuzdan bizlere acımasını değil önümüze engel çıkarmamalarını istiyoruz. Bizler kaderin ve hayatın bir gerçeğiyiz. Tıpkı sağlıklı insanlar gibi. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok yaptığı konuşmasında, "Güçlü, müreffeh ve hedefine sağlam adımlarla yürüyen bir Suluova için Suluova'daki hemşehrilerimizin eşit fırsatlarda yaşamasını sağlayabilmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunun başında ise Suluova'yı engelli kardeşlerimiz için daha yaşanabilir bir hale getirmek geliyor" dedi.

Dernek binasının hayırlı olmasını temenni eden Başkan Üçok konuşmasına şöyle devam etti:

"Toplumsal hayat içerisinde sürekli bizden biri olarak değerlendirdiğimiz engelli kardeşlerimiz, yaşadığımız sosyal hayatın birer parçalarıdır. Onlarsız bir dünya düşünemediğimiz gibi bu dünyada mutlaka onların da yaşayabileceği ortamı oluşturmamız gerektiği gerçeğinin, toplumun tüm kesimleri tarafından ele alınması ve bu paralelde etkin hizmetlerin de gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Suluova Belediyesi olarak göreve başladığımız yıllardan bugünlere kadar engelli çocuk ve gençlerimizin her konuda yanlarında olabilmek için yoğun bir çaba gösterdik. Meydan projemizi gerçekleştirdiğimiz zaman Dernek Başkanı Mehmet Semiz'e 2 sözüm vardı. Bunlardan birisi Dernek hizmet binası, diğeri ise Engelsiz Yaşam Parkı'ydı. Bugün sözümüzün ilki olan, Diriliş Caddesi üzerinde ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanında tahsis ettiğimiz Suluova Sakatlar Dernek binasının açılışını gerçekleştiriyoruz. İkinci sözümüzü ise yine diriliş caddesi üzerinde 2 bin 295 metrekarelik alanda engelli hemşehrilerimiz ve çocuklarımızın rahatça kullanacağı ve içinde çeşitli aktiviteler yapabileceği Engelsiz Yaşam Parkı çalışmalarının sonuna geldik. İnşallah parkımızın da açılışını kısa süre sonra gerçekleştireceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum."

Engelli bireylerin gününü kutlayan Kaymakam Abdullah Şen yaptığı konuşmasında, "Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Engelli bireylerimiz daha güzel ortamlarda, üretim ve sosyal hayatın içinde olmasını arzu ediyoruz. Yeni Dernek binasının hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Suluova Sakatlar Derneği Başkanı Mehmet Semiz, yapılan hizmetlerden dolayı Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'a plaket takdim etti. Daha sonra protokol tarafından yeni hizmet binasının açılışı gerçekleşti. - AMASYA

Engelliler dernek binasına Başkan Üçok sayesinde kavuştu
Engelliler dernek binasına Başkan Üçok sayesinde kavuştu
Engelliler dernek binasına Başkan Üçok sayesinde kavuştu
Engelliler dernek binasına Başkan Üçok sayesinde kavuştu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelliler dernek binasına Başkan Üçok sayesinde kavuştu - Son Dakika


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