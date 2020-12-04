Engelliler için şiir okudular
04.12.2020 11:58
Aralarında Yurdaer Okur, Asuman Çakır, Murat Evgin gibi ünlü isimlerin yer aldığı 9 kişi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hayata geçirilen "Şiirlerime Ses Ver, Birlikte Daha Güzel" şiir albümü için bir araya geldi.
Aralarında Yurdaer Okur, Asuman Çakır, Murat Evgin gibi ünlü isimlerin yer aldığı 9 kişi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hayata geçirilen "Şiirlerime Ses Ver, Birlikte Daha Güzel" şiir albümü için bir araya geldi. Engelli şair Senem Ünal'ın eserlerini seslendiren isimler, aynı zamanda seslendirdikleri şiirleri kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşarak günün önemine vurgu yaptılar. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na kadar devam edecek bu sosyal farkındalık projesinde yeni isimler de şiirlere ses olacak.
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