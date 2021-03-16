ENVER YÜCEL: 120 MİLYON DEĞERİNDE BURS VERİYORUZ - Son Dakika

ENVER YÜCEL: 120 MİLYON DEĞERİNDE BURS VERİYORUZ

16.03.2021 14:04

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneği'ne bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metninin ardından, bugün de 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile mutabakat imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneği'ne bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metninin ardından, bugün de 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile mutabakat imzaladı.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı (BUEK) Enver Yücel, eğitimde sporun önemine değinerek, 'Totalde öğrencilerimize bütün Türkiye genelinde, bütün branşlarda 120 milyon değerinde burs veriyoruz' dedi.

Enver Yücel, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak okul öncesinden üniversiteye kadar bini aşkın sporcuya destek verdiklerini ifade ederek, 'Bugün güzel bir gündü, sayın bakanımızın katılımıyla milli sporculara destek veren kurumlar, bir araya geldi. Eğitim kurumlarımızda, özellikle sporcu alt yapısının oluşturulmasına son derece önem veriyoruz. Türkiye genelinde basketbol takımımız olması vesilesiyle de her alanda olduğu gibi 9 bine yakın öğrenciye de aynı zamanda milli sporcu unvanı kazandırarak, ilerlemeye devam ediyoruz. Öğrenci sayılarımız 100 binlerde ve bu öğrencilere sporsuz bir eğitim vermemiz düşünülemez. Eğitim, spor ve sanatla bir arada olmalı. Eğer bir ülkede sporda başarı elde etmek istiyorsak, bunu öncelikle her alanda olduğu gibi eğitimden başlatmamız gerekiyor. Bununla ilgili totalde öğrencilerimize bütün Türkiye genelinde, bütün branşlarda 120 milyon değerinde burs veriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda hedefimiz, öğrencilerimize sporu sevdirmek ve spor ile dünya arenasına çıkarak şanlı bayrağımızı dalgalandıracak öğrenciler yetiştirmek. Onun için gece gündüz çalışıyoruz' diye konuştu.

ENVER YÜCEL: 120 MİLYON DEĞERİNDE BURS VERİYORUZ
ENVER YÜCEL: 120 MİLYON DEĞERİNDE BURS VERİYORUZ
ENVER YÜCEL: 120 MİLYON DEĞERİNDE BURS VERİYORUZ
ENVER YÜCEL: 120 MİLYON DEĞERİNDE BURS VERİYORUZ

Enver Yücel, Bahçeşehir, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENVER YÜCEL: 120 MİLYON DEĞERİNDE BURS VERİYORUZ - Son Dakika


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