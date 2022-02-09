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Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış - Son Dakika

Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış

09.02.2022 12:15

Adana'da bir epilasyon merkezindeki silahlı kavganın detayları gün yüzüne çıktı. Arkadaşı Yağmur B.'nin (24) eşi Özkan B.'yi (35) çıkan tartışmada tabancayla vurarak ağır yaralayan uzman çavuş Ogün Koca, tartışmanın Özkan B.'nin olayı yanlış anlamasından kaynaklandığını ileri sürdü. Koca, kadınla sadece arkadaş olduğunu ve Özkan B.'nin kendilerini yan yana görünce kıskandığını ifade etti.

Adana'da pazartesi günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki apartmanın merdiven boşluğunda iddiaya göre Özkan B., lazer epilasyon merkezine giden eşi Yağmur B.'yi takip etti. Merkezin bulunduğu binaya giren Yağmur B.'nin arkasından gelen Özkan B., eşi ile aynı anda içeri giren uzman çavuş Ogün Koca ile tartıştı. Ogün Koca, tabancasıyla Özkan B.'ye ateş etti. Kasığından vurulan Özkan B., kanlar içinde yerde kaldı, Koca da olay yerinden otomobiliyle kaçtı.

Epilasyon merkezindeki olayın kan donduran detayları! Eşini kıskanan adamı kasığından vurmuş

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özkan B., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Özkan B.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Epilasyon merkezindeki olayın kan donduran detayları! Eşini kıskanan adamı kasığından vurmuş

"EŞİYLE BENİ YAN YANA GÖRÜNCE YANLIŞ ANLADI"

Polis ekipleri de kaçan Ogün Koca'yı Sarıçam ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Koca'nın, emniyetteki ifadesinde, tabancayla yaraladığı Özkan B.'nin eşi Yağmur B. ile arkadaş olduğunu belirterek, "Olay günü, eşiyle beni yan yana görünce yanlış anladı. Tartışma bu yüzden çıktı. Kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ogün Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Epilasyon merkezindeki olayın kan donduran detayları! Eşini kıskanan adamı kasığından vurmuş
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Çukurova, Silah, Çavuş, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış - Son Dakika
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