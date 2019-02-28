Son Dakika Haberleri: Erasmus+ ve Mevlana Öğrencileri Akdeniz Üniversitesi'nde

Erasmus+ ve Mevlana Öğrencileri Akdeniz Üniversitesi'nde

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler koordinatörlüğünde yürütülen öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayan Erasmus+ Programı ile tüm dünya ülkeleri ile değişimi hedefleyen Mevlana Değişim Programı kapsamında uluslararası öğrenciler Akdeniz...

Erasmus+ ve Mevlana Öğrencileri Akdeniz Üniversitesi'nde, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler koordinatörlüğünde yürütülen öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayan Erasmus+ Programı ile tüm dünya ülkeleri ile değişimi hedefleyen Mevlana Değişim Programı kapsamında uluslararası öğrenciler Akdeniz Üniversitesi'ne 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde öğrenim görmek üzere geldi.

Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Rusya, Azerbaycan, Endonezya, Kırgızistan, Pakistan'dan gelen öğrencilere Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından 'Oryantasyon Programı' ve 'Hoş Geldin Yemeği' düzenlendi. Programda Erasmus+ ve Mevlana Kurum Koordinatörü Öğr. Gör Nurgül Büyükkalay, tarafından öğrencilere Türkiye'de, Antalya'da ve Akdeniz Üniversitesi'nde yaşam kültürü hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından Erasmus+ Programı Sorumlusu Yasin Gülmez, Mevlana Değişim Programı sorumluları Alina Aksoy ve Ayşe Tuğcan tarafından gelen öğrencilere programın işleyişi hakkında bilgiler aktarıldı.

Oryantasyon Programında ayrıca Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu, değişim programları ile üniversiteye yurt dışından gelen öğrenciler için kültürel, tarihi geziler ve çeşitli aktiviteler düzenleyen ve gönüllü esaslı çalışan ESN (Erasmus Öğrenci Ağı) de öğrenciler için düzenlenecek olan kültürel ve tarihi geziler hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:21 Kaynak: İHA

Avrupa, Akdeniz Üniversitesi, Mevlana Celaleddin Rumi, Erasmus, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Hoffenheim'ın Genç Kalecisi İsa Doğan'ın Peşine Düştü Son Dakika! BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir

Meral Akşener: Mersin'de Yeni Bir İsimle Seçime Gireceğiz İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 12:19:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erasmus+ ve Mevlana Öğrencileri Akdeniz Üniversitesi'nde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]