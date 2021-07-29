Erçek Gölü kıyısındaki park ziyaretçilerden ilgi görüyor - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü kıyısında 11 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Erçek Sahil Parkı, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İpekyolu Belediyesi tarafından tadilatı yapılan park, sahil bandı, mesire alanı, kuş gözlem kuleleri ve manzarasıyla insanları cezbediyor.

Kent sakinlerinden Muzaffer Akkoyunlu, ailesiyle piknik yapmaya geldiklerini söyledi.

Erçek Gölü'nün kumsalı ve sahip olduğu tabiat güzellikleriyle cennetten bir köşeye benzediğini ifade eden Akkoyunlu, şöyle konuştu:

"Erçek Gölü'nün çok güzel sahilleri var. Bu sahil parkı yapılmadan önce yüzmek ve piknik yapmak için Van Gölü kıyılarına gidiyorduk. Günün her saatinde buraya gelip Erçek Gölü'nde yüzüp güzel vakit geçirebiliyoruz. Ayrıca İlkbahar mevsiminde gelen göçmen kuşları da parkta yapılan gözlem kuleleri sayesinde izleyebiliyoruz. Erçek Gölü'nün bu tür güzel yatırımlara ihtiyacı var."