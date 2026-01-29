Erciyes'te Snowboard Kazası - Son Dakika
Erciyes'te Snowboard Kazası

Erciyes\'te Snowboard Kazası
29.01.2026 21:49
Erciyes Kayak Merkezi'nde snowboard almak isteyen bir kayakçı telesiyejde asılı kaldı, sağlık durumu iyi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde A.C., düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştığı telesiyejde asılı kaldı. Altına serilen mindere atlayan A.C.'nin asılı kalma anları kameraya yansıdı.

Olay, Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı pistinde meydana geldi. Kayak yapmak üzere telesiyeje binen bir A.C, bir süre sonra snowboardını düşürdü.

DÜŞEN SNOWBOARDINI ALMAK İSTERKEN ASILI KALDI

Snowboardını almak isteyen A.C., kendini telesiyejden sarkıtarak atlamaya çalıştı. Atlayış esnasında montu telesiyej ayaklığına takılan A.C. asılı kaldı. Bu sırada olayı fark eden ekipler telesiyeji durdurdu. Bir süre telesiyejde asılı kalan A.C., sonrasında kendini ekiplerin açtığı mindere bıraktı. A.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında, Erciyes Kayak Merkezi'nde bir kayakçının teleferikten düştüğüne dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olayda kayakçı, iddia edildiği gibi teleferikten düşmemiştir. Kayakçı, düşen snowboardunu almak amacıyla teleferikten aşağı atlamaya teşebbüs etmiş; atlayış esnasında montunun telesiyej ayaklığına takılması sonucu askıda kalmıştır.

Durumun fark edilmesi üzerine tesis, görevli personelimiz tarafından derhal durdurulmuş; olay yerine hızlıca intikal edilerek kayakçı kazasız şekilde kurtarılmıştır. Misafirimizin sağlık durumu iyidir. Ancak söz konusu kayakçının, hem kendi can güvenliğini hem de tesisin işleyişini tehlikeye atacak şekilde hareket etmesi ve diğer misafirler arasında paniğe neden olması sebebiyle, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından gerekli şikayetlerde bulunulmuş gerekli adli süreçler başlatılmıştır. Erciyes Kayak Merkezi'nde misafir güvenliği her zaman en üst önceliğimizdir. Tüm ziyaretçilerimizin tesis kurallarına ve görevli personelin uyarılarına titizlikle uymalarını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Güvenlik, Türkiye, Erciyes, Güncel, Olay, Son Dakika

