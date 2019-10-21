Son Dakika Haberleri: Erdal Torunoğulları: Güzel şeyler yapmak zorundayız
Son Dakika Spor Erdal Torunoğulları: Güzel şeyler yapmak zorundayız

Erdal Torunoğulları: Güzel şeyler yapmak zorundayız

1 saat önce

özel açıklamalarda bulundu.

Erdal Torunoğulları: Güzel şeyler yapmak zorundayız, System.String[]
özel açıklamalarda bulundu. Yorucu geçen sürecin ardından güzel bir sonuç aldıklarını belirten Torunoğulları, "Camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Sayın Başkanımız zaten gerekli açıklamayı yaptı, bundan sonra biz de üstümüze düşeni yapacak ve çok çalışacağız. Kendisinin de söylediği gibi çok çalışmak ve güzel şeyler yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"İÇERİYİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

Kulübün mali yapısıyla ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğini dile getiren Torunoğulları, "İçeriyi görmemiz gerekiyor. Tabii ki o enerji var ki geldik. Taraftarımıza ve kongre üyelerimize çok teşekkür ediyoruz, ayaklarına sağlık iştirak ettikleri için, kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ki bundan sonra bir devrim olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erdal Torunoğulları'nın açıklamaları


- İstanbul
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Erdal Torunoğulları, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:30 Kaynak: DHA
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YORUMLAR (1)
  • mıstık: İÇERİNİN NEYİNİ GÖRECEKSİNİZ ZATEN AYRILALI NE OLDU ÇEBİ 6 BUÇUK YILDIR ORDAYIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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