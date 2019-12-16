Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz (YENİDEN) - Son Dakika
Son Dakika Spor Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz (YENİDEN) - Son Dakika Spor

Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz (YENİDEN)

6 saat önce

İSTANBUL-DHABeşiktaş Kulübü Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları sözleşmesi merak edilen genç yetenek Ajdin Hasic ile ilgili açıklama yaptı.

Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz (YENİDEN), System.String[]

"Santrfor transferi yapmak istiyoruz"

Ali DANAŞ - İSTANBUL-DHA

Beşiktaş Kulübü Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları sözleşmesi merak edilen genç yetenek Ajdin Hasic ile ilgili açıklama yaptı.Hasic ile önceki yönetimin yaptığı anlaşmayı yeniden revize etmek için görüşmelerde bulunduklarını söyleyen Torunoğlları, "Hasic ile önceki yönetim 2 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşma yapmış. Biz Hasic'i istiyoruz ancak bu sözleşmenin daha makul bir rakama çekilmesi için kendi tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Devre arasında 14'üncü yabancı oyuncu kontenjanımızı santrfor transferinden yana kullanmak istiyoruz. Bu yüzden Hasic konusu henüz tam bir netliğe ulaşmış değil" diye konuştu.


Beşiktaş Spor Kulübü, Erdal Torunoğulları, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:42 Kaynak: DHA
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