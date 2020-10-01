Erdemli'deki Karacaoğlan Göleti'nde çalışmalar yeniden başladı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde proje çalışmasına 27 yıl önce başlanan, ancak çeşitli nedenlerle bitirilemeyen Karacaoğlan Göleti'ndeki çalışmalar yeniden başladı.

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Ali Gölcük, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ve bazı mahalle muhtarları gölette yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti İlçe Başkanı Kaya, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ile AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik'in girişimleri sonucu gölet inşaatının yeniden başladığını belirtti.

Karacaoğlan Göleti'nin gövde yüksekliğinin 30 metre olduğunu ifade eden Kaya, gölet inşaatının tamamlandığında 2 milyon 723 bin metreküp su tutulacağını ve bunun tarımsal sulamada kullanılacağını söyledi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Şahin de gölet yapımının tamamlanmasıyla 14 bin dekar verimli arazinin suyla buluşup berekete dönüşeceğini belirtti.