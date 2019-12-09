Erdoğan'dan Sarı Yelekliler yorumu: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelekliler eylemiyle ilgili olarak, " Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste." dedi.



Erdoğan'ın Sarı Yelekliler eylemi üzerinden Fransa'ya yönelik eleştirileri, iki ülke arasında NATO ve YPG konusunda gerginliğin yaşandığı döneme denk geldi. Türkliye'yi IŞİD ile birlikte çalışmakla suçlayan Macron, ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili 'belirsizliğinin' de çözülmesi gerektiğini ileri sürdü. "Şu anda ortak düşmanımız terörist gruplardır" diyen Fransız lider, "Üzgünüm ama masadakilerin ortak bir terörizm tanımı bile yok" dedi.