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Ereğli Belediyespor'dan İlçe Kaymakamına forma

6 saat önce

Ereğli Belediyespor yönetimi, Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlunu ziyaret ederek, Ereğli Belediyespor forması hediye etti.

Ereğli Belediyespor'dan İlçe Kaymakamına forma, System.String[]

Ereğli Belediyespor yönetimi, Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlunu ziyaret ederek, Ereğli Belediyespor forması hediye etti.


Bölgesel Amatör Lig 6'ıncı Grupta mücadele eden Ereğli Belediyespor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Göynük Belediyespor'u 4-1 yenerek küme düşme potasının içerisinden kurtuldu. Eflatun Beyazlı takım hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Çilimli Belediyespor maçı öncesinde Kulüp 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve antrenörler Kdz. Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti. Eflatun Beyazlı yönetim, desteklerinden dolayı Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğluna teşekkür ederek hafta sonu oynanacak olan Çilimli Belediyespor maçına davet etti. Ardından Ereğli Belediyespor yönetimi Çorumluoğluna günün anısına Ereğli Belediyespor forması hediye etti. - ZONGULDAK

Eflatun, Göynük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
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