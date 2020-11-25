Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler - Son Dakika

Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler

25.11.2020 15:03
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler, System.String[]

HATAY'ın Arsuz ilçesinde erkek şiddeti yüzünden hayatını kaybeden 3 bin 224 kadının anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde erkek şiddeti yüzünden hayatını kaybeden 3 bin 224 kadının anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe cinayete kurban giden kadınların aileleri katıldı. 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan (43) tarafından, kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklanarak hayatını kaybeden Emine Bulut'un (38) ağabeyi Bekir Bulut, "Kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz" diyerek, çağrıda bulundu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Arsuz Belediyesi, Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (YOL-SEV-DER) ve Arsuz Gönüllüleri Dayanışma Derneği'nce, Kurtbağı Mahallesi'ndeki Kadın Fidan Yaşam Ormanı'nda fidan dikim töreni düzenlendi. Etkinliğe Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, dernek üyeleri ile cinayete kurban giden kadınların aileleri katıldı. Başkan Asaf Güven, amaçlarının belediye olarak 22 dönüm arazi üzerine kurulan Kadın Fidan Yaşam Ormanı ile kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, onların anısını yaşatmak olduğunu kaydetti. Başkan Güven, şunları kaydetti:

"25 Kasım'ın anlamını burada hep beraber, üzgün ve kederli bir şekilde yaşıyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin canavarlığın cinayetlerin hatırlanacağı, bunların önlenmesi için her türlü hatırlatmanın yapılması için buradayız. Feci şekilde gaddarca mağdur olan kadınlarımızın adına Arsuz Belediyesi olarak 22 dönümlük bir araziyi tahsis ettik. Burada her birinin adına olacak şekilde bir zeytin ağacı dikeceğiz. Mağdur olan şiddete uğrayan kadınlarımız burada dikilecek olan zeytin ağaçları ile birlikte yaşayacaktır. Burayı çok güzel bir zeytin tarlası olarak yapacağız. Burada yetiştikten sonra gelirleri de bir şekilde öldürülen kadınlarımızın geride bıraktıkları çocuklarının eğitimlerinde kullanarak geleceğimiz olan çocuklarımıza destek sağlayacağız. Biz 'şiddete hayır' diyoruz. Herkes için 'şiddete ve cinayetlere' son diyoruz. Özellikle kadın ve çocuklara olan şiddeti kınıyoruz. Bu bir insanlık ayıbı ve insanlık canavarlığıdır. İlgililerin ve yetkililerin buna daha da ciddi bir şekilde el atmalarını istiyoruz. "FİDAN DİKTİLEREtkinliğe 3 Aralık 2019'da Ordu'da kendisini takip eden cezaevi firarısı Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in (20) babası Yılmaz Özdemir, 28 Mayıs 2020'de Ankara'da, bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) babası İsmail Çet, 17 Nisan 2015'te Hatay'ın Samandağ ilçesinde eşi Mehmet Ali Bakımcı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen İpek Bakımcı'nın (27) annesi Muayel Bakımcı, 16 Temmuz 2020'de Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in (27) babası Sıddık Gültekin, 18 Ağustos 2019'da eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) kızı Fatma Bulut ile ağabeyi Bekir Poyraz da katılarak, birer fidan dikti. Emine Bulut'un ağabeyi Bekir Poyraz, "Kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler

Fidan dikimi, Arsuz, Hatay, Erkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler - Son Dakika


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