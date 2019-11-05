Son Dakika Haberleri: Erken doğan bebeği ölen Bahar öğretmen, kalp krizinden yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Erken doğan bebeği ölen Bahar öğretmen, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Erken doğan bebeği ölen Bahar öğretmen, kalp krizinden yaşamını yitirdi

7 saat önce

HATAY'ın Arsuz ilçesinde öğretmen Bahar Bayraktar (30), 7 aylık olarak dünyaya getirdiği bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Erken doğan bebeği ölen Bahar öğretmen, kalp krizinden yaşamını yitirdi, System.String[]

HATAY'ın Arsuz ilçesinde öğretmen Bahar Bayraktar (30), 7 aylık olarak dünyaya getirdiği bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Arsuz Üçgüllük İlköğretim Okulu'nda görev yapan 1 çocuk annesi öğretmen Bahar Bayraktar, hamileliğinin 7'inci ayında sancılandı. İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırılan genç öğretmen, erken doğum yaptı. Dünyaya getirdiği bebeği ise 2 saat sonra hayatını kaybetti. Ameliyattan sonra kendine gelen genç kadın, dünyaya getirdiği ikinci bebeğinin yaşamını kaybettiğini öğrenince fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği genç öğretmen geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.Bahar Bayraktar'ın cenazesi Arsuz'un Gözcüler Mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Kalp Krizi, Arsuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:17 Kaynak: DHA
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