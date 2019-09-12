Ermenek'te yol yapım çalışmaları

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, ilçede yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Zorlu, ilçede yapımına devam edilen doğal gaz alt yapı çalışmalarının bittiği kısımlarda belediye ekipleri tarafından yol yapım ve tamir çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Zorlu açıklamasının devamında, çalışmalar kapsamında Ermenek Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından, Seyran Mahallesi Hasan Kalan Sitesi ile Değirmenlik Mahallesi Seçil Sitesi önünde bozulan yollarda parke taşı yenileme çalışmalarının sürdüğünü de aktardı.