Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar - Son Dakika
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Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

10.10.2022 09:04
Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer ilinin Alibayramlı, İstisu, Zeylik yerleşimlerindeki; Gedebey'in ise Novoivanovka yerleşimlerindeki Azerbaycan ordusu mevzilerinin çeşitli kalibreli silahlarla ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve olayla ilgili tüm sorumluluğun Ermenistan'a ait olduğu kaydedildi.

YORUMLAR
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ermenistan ile Azerbaycan, birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdılar Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ermenistan ile Azerbaycan, birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdılar
Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar - Son Dakika
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