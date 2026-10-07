Ermenistan Meclisi’nde yumruklar havada uçuştu

Ermenistan Meclisi'ndeki oturumda milletvekilleri arasında başlayan gerilim kısa sürede kontrolden çıktı. Karşılıklı sözlerin ardından yerlerinden kalkan iktidar ve muhalefet milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürürken Genel Kurul'da yaşanan arbede nedeniyle oturuma ara verilmek zorunda kalındı.

MİKROFONUN KAPATILMASIYLA ORTALIK KARIŞTI

Ermenistan basınında yer alan bilgilere göre tartışmanın fitilini muhalefetteki Güçlü Ermenistan milletvekili Edgard Ghazaryan'ın kürsü konuşması ateşledi.

Ghazaryan, Meclis Başkanı Ruben Rubinyan'a devlet kaynaklarının kullanımı üzerinden suçlamalar yöneltti. Milletvekillerine yapılan 250 bin dramlık ödemeleri de gündeme getiren Ghazaryan, söz konusu paranın harcanmaması çağrısında bulundu.

Konuşmanın gündemle ilgisi olmadığını belirten Rubinyan, Ghazaryan'ın mikrofonunu kapattı. Bu hamlenin ardından karşılıklı sözlü atışmalar başladı ve tansiyon hızla yükseldi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İktidardaki Sivil Sözleşme ile muhalefetteki Güçlü Ermenistan milletvekillerinin karşı karşıya gelmesiyle tartışma fiziksel müdahaleye dönüştü. Sıralarından kalkan milletvekilleri birbirlerini itip kakarken yumrukların havada uçuştuğu bir kavga çıktı.

Meclis Başkanı Rubinyan’ın çağrılara rağmen kavganın sürmesi üzerine güvenlik görevlileri Genel Kurul'a davet edildi ve oturuma ara verildi.

KAVGA KORİDORDA DA DEVAM ETTİ

Verilen ara milletvekilleri arasındaki gerilimi sona erdirmedi. Salondan çıkan iktidar ve muhalefet milletvekilleri bu kez Meclis koridorlarında karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki tartışma ve karşılıklı hakaretler burada da sürdü.

OTURUMA İKİNCİ KEZ ARA VERİLDİ

Genel Kurul'un yeniden toplanmasının ardından Mecliste bir kez daha tansiyon yükseldi. İktidardaki Sivil Sözleşme milletvekili Taron Chakhoyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesinin liderine ilişkin konuşması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Milletvekilleri arasındaki gerilimin yeniden artması üzerine Rubinyan oturuma ikinci kez ara verdi.