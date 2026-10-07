Ermenistan Meclisi’nde yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ermenistan Meclisi’nde yumruklar havada uçuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Meclisi’nde bir muhalefet milletvekilinin konuşması sırasında mikrofonunun kapatılmasıyla başlayan gerilim kavgaya dönüştü. İktidar ve muhalefet milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüyerek yumruklaşırken, güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği oturuma ara verildi. Genel Kurul’daki kavga, verilen aranın ardından Meclis koridorlarında da devam etti.

Ermenistan Meclisi'ndeki oturumda milletvekilleri arasında başlayan gerilim kısa sürede kontrolden çıktı. Karşılıklı sözlerin ardından yerlerinden kalkan iktidar ve muhalefet milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürürken Genel Kurul'da yaşanan arbede nedeniyle oturuma ara verilmek zorunda kalındı.

MİKROFONUN KAPATILMASIYLA ORTALIK KARIŞTI

Ermenistan basınında yer alan bilgilere göre tartışmanın fitilini muhalefetteki Güçlü Ermenistan milletvekili Edgard Ghazaryan'ın kürsü konuşması ateşledi.

Ghazaryan, Meclis Başkanı Ruben Rubinyan'a devlet kaynaklarının kullanımı üzerinden suçlamalar yöneltti. Milletvekillerine yapılan 250 bin dramlık ödemeleri de gündeme getiren Ghazaryan, söz konusu paranın harcanmaması çağrısında bulundu.

Konuşmanın gündemle ilgisi olmadığını belirten Rubinyan, Ghazaryan'ın mikrofonunu kapattı. Bu hamlenin ardından karşılıklı sözlü atışmalar başladı ve tansiyon hızla yükseldi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İktidardaki Sivil Sözleşme ile muhalefetteki Güçlü Ermenistan milletvekillerinin karşı karşıya gelmesiyle tartışma fiziksel müdahaleye dönüştü. Sıralarından kalkan milletvekilleri birbirlerini itip kakarken yumrukların havada uçuştuğu bir kavga çıktı.

Meclis Başkanı Rubinyan’ın çağrılara rağmen kavganın sürmesi üzerine güvenlik görevlileri Genel Kurul'a davet edildi ve oturuma ara verildi.

KAVGA KORİDORDA DA DEVAM ETTİ

Verilen ara milletvekilleri arasındaki gerilimi sona erdirmedi. Salondan çıkan iktidar ve muhalefet milletvekilleri bu kez Meclis koridorlarında karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki tartışma ve karşılıklı hakaretler burada da sürdü.

OTURUMA İKİNCİ KEZ ARA VERİLDİ

Genel Kurul'un yeniden toplanmasının ardından Mecliste bir kez daha tansiyon yükseldi. İktidardaki Sivil Sözleşme milletvekili Taron Chakhoyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesinin liderine ilişkin konuşması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Milletvekilleri arasındaki gerilimin yeniden artması üzerine Rubinyan oturuma ikinci kez ara verdi.

MilletvekiliErmenistanGüncelDünyaKavgaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Lisede pompalı tüfek paniği 15 yaşındaki öğrenci gözaltında Lisede pompalı tüfek paniği! 15 yaşındaki öğrenci gözaltında
Son reyting kurbanı İddialı bir dizinin daha fişi çekildi Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı
Messi’nin veda gecesinde skandal 85 bin kişi bir anda yuhaladı Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Hugo’nun Tolga Abi’siydi Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:46
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin ilk yorum
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 18:59:02. #7.13#
SON DAKİKA: Ermenistan Meclisi’nde yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei