Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem

59 dakika önce

Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Erzincan'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre deprem Erzincan Üzümlü ilçesi Avcılar mevkiinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre saat 21. 28'de yerin 11,8 kilometre altında meydana gelen ve merkez üssü Üzümlü ilçesi Avcılar mevkii olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi. Depremde her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken deprem kısa süreli paniğe neden oldu. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Avcılar, Üzümlü, Erzincan, 3. Sayfa
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