Afyonkarahisar'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına uygulanan idari izin uzatıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele uygulanan idari iznin iki gün uzatılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli kamu personelinin, idari izinlerinin 2 gün uzatıldığı bildirildi.