Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 3, İliç'te 8 ve Üzümlü ilçesinde 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 3 greyder, 2 kepçe, 1 bıçaklı kamyon desteğiyle 3 ekip halinde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.