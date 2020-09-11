Erzincan'da Kovid-19 kapsamında yasaklanan kına gecesini düzenleyen kişiye ceza - Son Dakika

Erzincan'da, İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında yasaklanan kına gecesi organizasyonunu tertip eden kişiye 900 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, Günebakan köyünde yaşayan S.K'nin yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendiği ve burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine söz konusu adrese giden jandarma ekipleri, eğlenceyi sonlandırarak Kovid-19 tedbirlerine uymayan S.K'ye Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesince 900 lira ceza kesti.
S.K hakkında ayrıca adli işlem de yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:51 - Kaynak: AA
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