Erzincan'da traktörün altına düşen sürücü öldü - Son Dakika

Doğanyuva köyünde tarlasındaki römorku traktörüne bağlamak isteyen Hüseyin Sarı (88), aniden hareket eden traktörü durdurmak için aracın kabinine çıkmaya çalıştı. Bu esnada dengesini kaybeden Sarı, düşerek traktörün altında kaldı.

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