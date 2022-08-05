Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üzümlü ilçesi sınırlarında bulunan bahçede arama gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

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