Erzincan-İzmir Uçuş Talebi
05.02.2026 14:18
Tanoğlu, Erzincan-İzmir arasında direkt uçuş olmamasının iş dünyasına zarar verdiğini söyledi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan- İzmir arasında doğrudan uçuş bulunmamasının iş dünyası ve vatandaşlar için ciddi mağduriyet oluşturduğunu belirterek, direkt seferlerin bir an önce başlatılması çağrısında bulundu.

Erzincan'ın üretim, ihracat ve istihdam kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Tanoğlu, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'e halen direkt uçuş yapılamamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aktarmalı uçuşların zaman ve maliyet kaybına yol açtığını vurgulayan Tanoğlu, iş insanları, öğrenciler, hastalar ve vatandaşların bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti. Ulaşımın şehirlerin rekabet gücünü belirleyen temel unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Tanoğlu, aktarmalı seferlerin Erzincan'ı yatırımcılar açısından dezavantajlı hale getirdiğini ifade etti.

İzmir'in sanayisi, limanları, uluslararası fuarları ve ticaret hacmiyle Türkiye ekonomisinin stratejik merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Tanoğlu, Erzincan ile İzmir arasında güçlü ticari ve sosyal bağlar bulunmasına rağmen direkt uçuşun olmamasının sürdürülebilir bir durum olmadığını dile getirdi.

"Erzincan-İzmir direkt uçuşu artık bir talep değil, açık ve ertelenemez bir ihtiyaçtır" diyen Tanoğlu, iş dünyasının hızlı ve doğrudan ulaşıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Direkt uçuşların başlatılması için resmi girişimlerin başlatıldığını açıklayan Tanoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurumlara başvuruların yapıldığını, sürecin Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yakından takip edileceğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

