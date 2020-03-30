Erzincan Kemah'ta 3 köy karantinaya alındı - Son Dakika

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köyleri bugün karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce karar alındığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: