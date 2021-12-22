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Erzincan polisinden "Güvenli Eğitim" uygulaması - Son Dakika

Erzincan polisinden "Güvenli Eğitim" uygulaması

22.12.2021 10:01
Erzincan polisinden "Güvenli Eğitim" uygulaması

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce çocuk ve öğrencilerin korunmasına yönelik denetimler yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce çocuk ve öğrencilerin korunmasına yönelik denetimler yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da yüz yüze eğitimin devam etmesiyle yoğun bir mesai harcayan polis ekipleri ilkokul, ortaokul ve lise çevrelerinde "Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması" gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için okul çevreleri ve oyun alanlarında denetimlerde bulundu.

Eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi amacıyla Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde bütün ilkokul, ortaokul, lise çevrelerinde ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgelerde "Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması" yaparak, gençlerin suça sürüklenmesini engellemek, suç ve suç unsurlarının yakalanması, tesis edilen huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda cadde, sokak, mezarlık, metruk bina, park-bahçe, okul çevrelerinde bulunan kahvehane ve internet kafelerde denetim yapan ekipler, denetimler sırasında vatandaşlara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yaptı.

Denetimlerin devam etmesini isteyen vatandaşlar ise "Bu tür denetimler bizleri daha güvende hissettiriyor. Suça meyilli kişiler tedirgin oluyor. Kurallara uyan var, uymayan var. Uymayanların tespit edilmesi adına ve suçluların yakalanması adına çok güzel bir uygulama. Çocuklarımızı rahatlıkla okula gönderebiliriz" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Erzincan polisinden Güvenli Eğitim uygulaması

Huzurlu Sokaklar, Erzincan, Polis, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan polisinden 'Güvenli Eğitim' uygulaması - Son Dakika


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