Erzurum'da evlerindeki çocuklara çikolata ve şekerlemeden oluşan "arifelikler" dağıtıldı - Son Dakika

Erzurum'da çocukların geleneksel olarak bayramdan önceki gün topladığı "arifelikler", bu kez Palandöken Belediyesi ekiplerince miniklere ulaştırıldı.

Belediye ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla süsledikleri faytonla, çikolata, yer fıstığı, fındık, ceviz ve çeşitli şekerlemelerin yer aldığı paketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çocuklara mahalle mahalle dolaşarak dağıttı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısıtlamalar nedeniyle birçok bayram geleneğini icra edemediklerini söyledi.

Salgından önce çocukların bayram arifesinde kapı kapı dolaşıp "arifelik" topladığını anlatan Sunar, şöyle konuştu:

"Millet olabilmek için geleneklerimiz önemli. Bu şuuru ayakta tutabilmek gerekiyor. Hem çocuklarımızın kısıtlamalar nedeniyle buruk geçirdikleri bayramlarını şenlendirmek hem de geleneklerimizi devam ettirebilmek için bu uygulamamıza 2 yıldır kapı kapı dolaşarak devam ediyoruz. Herkesin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."