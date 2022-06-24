İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen 6 aylık çalışmanın ardından 'Torba Patlatma Operasyonu' gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde satan ve 'torbacı' diye tabir edilenlere yönelik eş zamanlı operasyonda Ahmet A., Tamer Ç., Mehmet Yavuz Ç., Kader A., Nuri E., Volkan Ü., Ömer Ç., Oğuzhan Ömer Ö. ve Önder D. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi adliyede - Son Dakika

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