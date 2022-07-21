Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Dadaşköy yol ayrımı havaalanı istikametindeki boş bir arazide tüfekle atış yapmaya çalışan E.G. (35) kazara kendini vurdu.

Kaynak: AA

Dadaşköy, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen kadın öldü - Son Dakika

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