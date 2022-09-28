Harun Şanlı, Eğitim-Bir Sen 2 No'lu Şube Temsilciliği görevine aday - Son Dakika
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Harun Şanlı, Eğitim-Bir Sen 2 No'lu Şube Temsilciliği görevine aday

28.09.2022 16:10
Harun Şanlı, Eğitim-Bir Sen 2 No'lu Şube Temsilciliği görevine aday

Erzurum'da Yakutiye Eğitim-Bir Sen İlçe Temsilcisi olan Harun Şanlı, Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliği görevine aday olduğunu açıkladı.

Erzurum'da Yakutiye Eğitim-Bir Sen İlçe Temsilcisi olan Harun Şanlı, Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliği görevine aday olduğunu açıkladı.

Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü de olan Şanlı, yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube'nin 15 Ekim'de yapılacak 7. Olağan Genel Kurulu'nda bu şubenin temsilciliğine aday olduğunu belirterek, yeni yönetimin sadece eğitim çalışanlarının sorunlarına odaklanacağını ifade etti.

Eğitim camiasının sorunlarını çözmeye gayret edeceklerini belirten Şanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenler odasının gündemini sendikamızın gündemi haline getireceğiz. Çalışma hayatımızın daha huzurlu ve güvenli olabilmesi ve bütün kurumlarla saygı çerçevesi içerisinde uyumlu çalışacak bir yönetim oluşturacağız. Her üyeye bir telefon kadar yakın olup ortak aklı harekete geçirerek kol kola yol yürüyüşün ritmini gerçekleştirmek için göreve hazırız. İnsana, emeğe, ülkemize sevdalıyız."

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Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Yakutiye, Hisarcık, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harun Şanlı, Eğitim-Bir Sen 2 No'lu Şube Temsilciliği görevine aday - Son Dakika

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SON DAKİKA: Harun Şanlı, Eğitim-Bir Sen 2 No'lu Şube Temsilciliği görevine aday - Son Dakika
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