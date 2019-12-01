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Erzurum güne sis ile uyandı

6 saat önce

Erzurum'daki Palandöken Dağı etekleri ile kent merkezini kaplayan yoğun sis, güzel görüntüler oluşturdu.

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Erzurum'daki Palandöken Dağı etekleri ile kent merkezini kaplayan yoğun sis, güzel görüntüler oluşturdu.


Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Erzurum'da vatandaşlar güne sis ile uyandı. Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan kent merkezinde görüş mesafesini düşüren yoğun sis, Palandöken Dağı'nda da görüntülendi.


Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada sağanak yağışın akşam saatlerinde kar yağışına dönüşeceğini bildirdi. Yetkililer kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağını belirtirken, bölge illerde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulmasının tahmin edildiğini dile getirdi. Yetkililer ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda sürücüleri uyarırken, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda bilgilendirdiler. - ERZURUM

Palandöken DAğı, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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