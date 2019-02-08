Erzurum Hafif Şiddetli 5 Depremle Sarsıldı
24 dakika önce
Erzurum 1.8 ile 3.2 büyüklüğünde 5 ayrı depremle sarsıldı.
Erzurum
1.8 ile 3.2 büyüklüğünde 5 ayrı depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Erzurum hafif şiddetli 5 depremle sarsıldı.
İlk deprem saat 20. 35'de merkez üssü Erzurum'un Pasinler
ilçesi Taşlıyurt mahallesi 2.0 büyüklüğünde meydana geldi. Devamında saat 20. 41'de 1.7, saat 21. 02'de 3.2, saat 22. 46'de 1.9 büyüklüğünde Köprüköy
ilçesi ve saat 07. 54'de Pasinler'de 1.8 büyüklüğünde 5 ayrı depremle sarsıldı.
Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:43 Kaynak: İHA
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