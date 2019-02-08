Son Dakika Haberleri: Erzurum Hafif Şiddetli 5 Depremle Sarsıldı

Erzurum Hafif Şiddetli 5 Depremle Sarsıldı

24 dakika önce

Erzurum 1.8 ile 3.2 büyüklüğünde 5 ayrı depremle sarsıldı.

Erzurum Hafif Şiddetli 5 Depremle Sarsıldı, System.String[]
Erzurum 1.8 ile 3.2 büyüklüğünde 5 ayrı depremle sarsıldı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Erzurum hafif şiddetli 5 depremle sarsıldı.

İlk deprem saat 20. 35'de merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi Taşlıyurt mahallesi 2.0 büyüklüğünde meydana geldi. Devamında saat 20. 41'de 1.7, saat 21. 02'de 3.2, saat 22. 46'de 1.9 büyüklüğünde Köprüköy ilçesi ve saat 07. 54'de Pasinler'de 1.8 büyüklüğünde 5 ayrı depremle sarsıldı.

Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

Kandilli Rasathanesi, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜBİTAK, 54 Personel Alımı Yapacak İDO, 500 Milyon Dolarlık Borçlarını Yapılandırmak İstiyor

Son Dakika! Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye Jest: Dünürünü Aday Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 10:07:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Hafif Şiddetli 5 Depremle Sarsıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]