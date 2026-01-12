İstanbul'un Esenler ilçesinde kar yağışı etkili olurken yağışın zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü.
İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, Esenler'de de zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. - İSTANBUL
Esenler'de Kar Yağışı Etkili
