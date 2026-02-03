Esenyurt'ta 154 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Son Dakika
3. Sayfa

Esenyurt'ta 154 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

03.02.2026 15:45
İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 154 kilo metamfetamin ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 154 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün Esenyurt'ta şüpheli bulunan bir ticari taksi takibe alındı. Ekiplerce bir süre sonra durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan sürücü gözaltına aldı.

Olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda, uyuşturucu maddenin üretildiği yer tespit edildi. Bir site içerisinde kiralık dairede üretimi gerçekleştiren ve uyuşturucu maddeleri taksi sürücüsüne teslim eden bir şüpheli daha operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Toplam 2 araç ve 1 ikamete yapılan operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 144 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 10 kilo 150 gram kristal metamfetamin olmak üzere toplam 154 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan haklarında işlem başlatılan şüphelilerin akşam saatlerinde adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
