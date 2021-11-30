ESENYURT'ta, 64 yaşındaki Sabahattin Çelik, bekçi olarak çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Olay, saat 07.30 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çalışmaya gelen işçiler, inşaatın bekçiliğini yapan Sabahattin Çelik'i asansör boşluğunda hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin güvenlik şeridiyle kapattığı inşaatta asansör boşluğundaki ceset itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Çelik'in, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.