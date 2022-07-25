ESENYURT'TA OTO GALERİCİLER SİTESİNDE SİLAHLI KAVGA; 1 ÖLÜ - Son Dakika
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ESENYURT'TA OTO GALERİCİLER SİTESİNDE SİLAHLI KAVGA; 1 ÖLÜ

25.07.2022 16:51
ESENYURT'TA OTO GALERİCİLER SİTESİNDE SİLAHLI KAVGA; 1 ÖLÜ

ESENYURT'ta galericiler sitesindeki silahlı kavgada öldürülen Serdar Akdoğan'ın, imam nikahlı eşinin eski kocası Mustafa Serdar K. (39) tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

ESENYURT'ta galericiler sitesindeki silahlı kavgada öldürülen Serdar Akdoğan'ın, imam nikahlı eşinin eski kocası Mustafa Serdar K. (39) tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Cinayetle sonuçlanan kavgayla ilgili M.S.K. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca ve bir bıçak ele geçirildi.

Esenyurt Gökevler Mahallesi'ndeki galericiler sitesine, dün saat 17.45 sıralarında gelen Serdar Akdoğan, imam nikahlı eşinin eski kocası Mustafa Serdar K. ile görüşmek istedi. Akdoğan iş yerinde bulunan eşyaları dağıtmaya başlayınca, galeride bulunanlarla arasında kavga çıktı. Bu sırada galeride bulunan şüpheliler Serdar Akdoğan'a iki kez ateş etti. Silah seslerini duyan esnafın ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralanan Serdar Akdoğan ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavi altına alınan Serdar Akdoğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mustafa Serdar K., Semih K. (21), Güvenç Ç. (19) ve Ejder K. (45) isimli şüpheliler 'Silahla yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü-----------------------(Güvenlik kamera görüntüsü) Silahlı kavganın görüntüsü Olay yerinden çekilen cep telefonu görüntüleri

Galeri sitesinden genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA OTO GALERİCİLER SİTESİNDE SİLAHLI KAVGA; 1 ÖLÜ - Son Dakika
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