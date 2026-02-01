Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde dün gece yürüyerek taksi durağının bulunduğu sokağa gelen kapüşonlu bir şahıs, park halindeki taksinin kapısını zorladı.

ÇIKMAZ SOKAĞA GİRİNCE PEŞİNDEKİLERİ PALA İLE KOVALAMAYA BAŞLADI

Bu sırada durumu fark eden taksi şoförleri ve çevredeki kişiler şüpheliyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında taksi şoförlerinden biri elindeki demir bardağı şüpheliye fırlattı. Çıkmaz sokağa giren şüpheli, belinden çıkardığı pala ile peşindekileri kovalamaya başladı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Bunun üzerine taksi şoförleri geri çekildi. Şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Olayın ardından taksi şoförlerinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"KOVALAYAN BİZDİK, KAÇAN DA BİZ OLDUK"

O anları anlatan taksi şoförü Muzaffer Can, "Gece saat 03.00 bizim değişim saatimizdir. Şoför arkadaşımı beklemek için durağa geçtim. İkinci kattan aşağı baktığımda bir kişinin aracın etrafında dolaştığını ve kapıları zorladığını gördüm. Şüphelendim ve arkadaşlara haber verdim. 'Bu kesin hırsız' dedim. Güvenlik güçlerine teslim etmek için dışarı çıktık. 'Hayırdır, taksi mi bekliyorsun?' diyerek etrafını sarınca kaçmaya başladı. Bir arkadaşım elindeki bardağı fırlattı. Ara sokağa kadar kovaladık. Çıkmaz sokağa girince belinden büyük bir pala çıkardı. Bu kez o bizi kovalamaya başladı. Kovalayan bizdik, kaçan da biz olduk" dedi.