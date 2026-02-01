Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı - Son Dakika
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı

Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
01.02.2026 17:49
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
İstanbul Esenyurt'ta kapüşonlu bir şüpheli, durakta park halinde bulunan taksinin kapısını açmaya çalıştı. Durumu fark eden taksi şoförlerinin bir süre peşinden koştuğu şüpheli, çıkmaz sokakta sıkışınca belinden çıkardığı palayla kendisini kovalayanları kovalamaya başladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde dün gece yürüyerek taksi durağının bulunduğu sokağa gelen kapüşonlu bir şahıs, park halindeki taksinin kapısını zorladı.

ÇIKMAZ SOKAĞA GİRİNCE PEŞİNDEKİLERİ PALA İLE KOVALAMAYA BAŞLADI

Bu sırada durumu fark eden taksi şoförleri ve çevredeki kişiler şüpheliyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında taksi şoförlerinden biri elindeki demir bardağı şüpheliye fırlattı. Çıkmaz sokağa giren şüpheli, belinden çıkardığı pala ile peşindekileri kovalamaya başladı.

Esenyurt'ta taksinin kapısını zorlayan şüpheli, kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı

YAŞANANLAR KAMERADA

Bunun üzerine taksi şoförleri geri çekildi. Şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Olayın ardından taksi şoförlerinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta taksinin kapısını zorlayan şüpheli, kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı

"KOVALAYAN BİZDİK, KAÇAN DA BİZ OLDUK"

O anları anlatan taksi şoförü Muzaffer Can, "Gece saat 03.00 bizim değişim saatimizdir. Şoför arkadaşımı beklemek için durağa geçtim. İkinci kattan aşağı baktığımda bir kişinin aracın etrafında dolaştığını ve kapıları zorladığını gördüm. Şüphelendim ve arkadaşlara haber verdim. 'Bu kesin hırsız' dedim. Güvenlik güçlerine teslim etmek için dışarı çıktık. 'Hayırdır, taksi mi bekliyorsun?' diyerek etrafını sarınca kaçmaya başladı. Bir arkadaşım elindeki bardağı fırlattı. Ara sokağa kadar kovaladık. Çıkmaz sokağa girince belinden büyük bir pala çıkardı. Bu kez o bizi kovalamaya başladı. Kovalayan bizdik, kaçan da biz olduk" dedi.

Esenyurt'ta taksinin kapısını zorlayan şüpheli, kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, İstanbul, Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı - Son Dakika
