Son Dakika Haberleri: Eşi tarafından öldürülen kızı için 'adalet' istedi
Son Dakika Güncel Eşi tarafından öldürülen kızı için 'adalet' istedi

Eşi tarafından öldürülen kızı için 'adalet' istedi

6 saat önce

DENİZLİ'de, 2 çocuk annesi Hafize Kurban'ın (23) boşanmak isteyen eşi tarafından bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili bugün görülecek davası öncesi bir grup kadın, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Eşi tarafından öldürülen kızı için 'adalet' istedi, System.String[]

DENİZLİ'de, 2 çocuk annesi Hafize Kurban'ın (23) boşanmak isteyen eşi tarafından bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili bugün görülecek davası öncesi bir grup kadın, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına katılan ve gözyaşı döken Hafize'nin babası Mustafa Balık, "Adalete güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Boşanmak istediği eşi Hafize Kurban'ı 27 Ağustos'ta bıçaklayarak, öldüren, 'tasarlayarak eşi kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Uğur Kurban, bugün 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak. Kadın Örgütleri Denizli Platformu üyesi bir grup kadın, ilk duruşma öncesi bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Adliye önündeki basın açıklamasına, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan da katılarak, destek verdi. Kadınlar, Denizli Adliyesi önünde 'Hafize Kurban için adalet' yazılı pankartı açtı. Grup adına açıklama yapan Perihan Üge, "Her türlü şiddeti uygulayarak, bizleri ve mücadelemizi yok edemezsiniz. Kadın mücadelemiz ve dayanışmamız devam edecek" dedi.

Basın açıklamasına katılan ve gözyaşı döken Hafize'nin babası Mustafa Balık ise "Yüce adaletimize güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Her şeyi önce Allah'a sonra adaletimize havale ediyorum. Böyle insanların toplumda yeri yoktur. Gerekenin yapılacağına inanıyorum" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.


Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:57 Kaynak: DHA
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