Eşini Bıçakla Yaralayıp, 5 Aylık Kızını Rehin Aldı (2)
1 saat önce
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIKonya'da, annesiyle sık görüştüğü gerekçesiyle tartıştığı eşi Dilan G.'yi (21) elinden bıçaklayan, 5 aylık kızı G.G.'yi de rehin alan Abrürrezzak G. (21), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Konya
'da, annesiyle sık görüştüğü gerekçesiyle tartıştığı eşi Dilan G.'yi (21) elinden bıçaklayan, 5 aylık kızı G.G.'yi de rehin alan Abrürrezzak G. (21), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abrürrezzak G., 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:10 Kaynak: DHA
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