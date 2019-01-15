Son Dakika Haberleri: Eşini Bıçakla Yaralayıp, 5 Aylık Kızını Rehin Aldı (2)

Eşini Bıçakla Yaralayıp, 5 Aylık Kızını Rehin Aldı (2)

1 saat önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIKonya'da, annesiyle sık görüştüğü gerekçesiyle tartıştığı eşi Dilan G.'yi (21) elinden bıçaklayan, 5 aylık kızı G.G.'yi de rehin alan Abrürrezzak G. (21), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşini Bıçakla Yaralayıp, 5 Aylık Kızını Rehin Aldı (2), System.String[]
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Konya'da, annesiyle sık görüştüğü gerekçesiyle tartıştığı eşi Dilan G.'yi (21) elinden bıçaklayan,  5 aylık kızı G.G.'yi de rehin alan Abrürrezzak G. (21), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abrürrezzak G., 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:10 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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