Son Dakika Haberleri: Eski ABD'li modelden İngiliz Başbakanı Johnson'a suçlama
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Eski ABD'li modelden İngiliz Başbakanı Johnson'a suçlama

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ilişkisi tartışma konusu olan eski ABD'li model ve iş insanı Jennifer Arcuri, İngiliz siyasetçiyi kendisini kurtların önüne atmakla suçladı.

Eski ABD'li modelden İngiliz Başbakanı Johnson'a suçlama, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ilişkisi tartışma konusu olan eski ABD'li model ve iş insanı Jennifer Arcuri, İngiliz siyasetçiyi kendisini kurtların önüne atmakla suçladı.

Arcuri, BBC'de katıldığı programda ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından Johnson'ı aradığını ancak cevap alamadığını, son olarak geçen hafta mesaj gönderdiğini anlattı.

Mesajında, "Sadık olmanın bedeli, yüzüne telefon kapatılmak, görmezden gelinmek ve engellenmek mi? Benimle konuşamıyorsan neden sessiz kalayım? Sana sadık kalmaktan başka hiçbir şey yapmadım." yazdığını aktaran Arcuri, kendisine yine cevap verilmediğini belirtti.

Bunun üzerine Londra'ya geldiğini ve televizyon programlarına çıktığını kaydeden Arcuri, ısrarlı sorulara rağmen Johnson'la olan ilişkilerinin boyutuna ilişkin cevap vermedi.

Arcuri, "Beni görmezden gelmek zorunda değildi. Başbakanlığa giderken beni kurtların önüne attığı gerçeğini kabul ettiği 30 saniyelik bir telefon görüşmesi olabilirdi. Bunu gerçekten rahatsız edici buluyorum." dedi.

İlişki tartışmaları

Teknoloji şirketi kurarak iş dünyasına adım atan 34 yaşındaki ABD'li eski model Jennifer Arcuri'nin Johnson'ın belediye başkanlığı sırasında haksız yere 126 bin sterlin teşvik aldığı ve üç dış ticaret ofisine ayrıcalıklı erişime sahip olduğu iddia edilmişti.

Belediye başkanıyken Arcuri'nin evini "defalarca ziyaret ettiği" öne sürülen Johnson, iddialarla ilgili açıklama yapmayı reddetmişti.

İngiliz basını, Arcuri'nin Johnson'ı "en yakın arkadaşlarından biri" olarak tanımladığını yazmıştı. Londra'ya 7 yıl önce taşınan Arcuri'nin daha sonra ABD'ye döndüğü ve şu anda California'da yaşadığı belirtilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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