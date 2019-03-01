Son Dakika Haberleri: Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in "Silahlı Terör Örgütü Hiyerarşisine Üye Olmamakla Birlikte...

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in "Silahlı Terör Örgütü Hiyerarşisine Üye Olmamakla Birlikte...

1 saat önce

IHAAW190550-ASA/01-03-2019- Eski CHP milletvekili Eren Erdem'in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in
IHAAW190550-ASA/01-03-2019

- Eski CHP milletvekili Eren Erdem'in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. 01.03.2019 19: 05: 50 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:11 Kaynak: İHA

Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Eren Erdem, 3. Sayfa
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