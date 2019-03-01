Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in "Silahlı Terör Örgütü Hiyerarşisine Üye Olmamakla Birlikte...
1 saat önce
IHAAW190550-ASA/01-03-2019- Eski CHP milletvekili Eren Erdem'in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
IHAAW190550-ASA/01-03-2019
- Eski CHP
milletvekili Eren Erdem
'in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. 01.03.2019 19: 05: 50 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:11 Kaynak: İHA
CHP Eski Milletvekili Eren Erdem, 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
4 Yıl Hapis Cezası Alan Eren Erdem'in Avukatından İlk Açıklama: Türk Yargısına Geçmiş Olsun
Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Genç Kadın, Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü