Eski eşini kıskandığı için öldürmüş - Son Dakika

KAYSERİ'de eski eşi Fatma Abravcı'yı (43) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yasin T.'nin (40), cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği ortaya çıktı. Yasin T., "Sürekli kendisinin sosyal medya hesaplarını takip ediyordum. Orada Fatma'nın paylaştığı fotoğraflar nedeniyle kıskançlık yaşadım" dediği belirtildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 5 gün önce Fatma Abravcı'nın yol kenarında cesedi bulundu. Yapılan incelemede Abravcı'nın 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 50 kilometrelik alanda bulunan 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, olay yerinden geçen araçlar takibe alındı. 10 bin araç ise, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda olay yerinden geçen otomobillerden birinin Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin T.'ye ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Yasin T., Melikgazi ilçesi Hürriyet mahallesindeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı.