Eski eşinin baltalı saldırısı sonucu serçe parmağını kaybetti - Son Dakika

İncirliova'da eski eşinin baltalı saldırısında parmağını kaybeden İlke Kuleli, adaletin yerini bulacağına inandığını belirterek, "Kafamı korumak isterken bir serçe parmağımı kaybettim, diğer 4 parmağımın da kemiklerini gördüm." dedi.

Çalıştığı markette eski eşinin baltalı saldırısı sonucu iki elinin parmaklarından yaralanan ve sağ elinin serçe parmağını kaybeden Kuleli, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde 15 gün tedavi gördükten sonra ailesi ve iki çocuğuyla evine döndü.

Yaşadığı zor günleri ve tedavi sürecini AA muhabirine anlatan Kuleli, 27 Ocak'ta boşandığını, 30 Ocak'ta da eski eşi İsmail Demirci'nin çalıştığı markete geldiğini, şarküteri reyonuna geçtiği sırada İsmail Demirci'nin baltayla saldırdığını söyledi.

Kuleli, "Ellerimle kafamı korumak isterken, ellerime zarar verdi. Bir serçe parmağımı kaybettim. Diğer 4 parmağımın da kemiklerini gördüm. Yoğun bakımda 5 gün kaldım, 9 ünite de kan aldım. İkinci ameliyatım gerçekleşti. Ağrılarım halen daha devam etmekte. Ağrılarımdan çok psikolojik olarak hiç iyi değilim. Çünkü planlanarak yapılan bir şey. Mesajları var, daha önce de uzaklaştırma kararı bulunuyor, tehditleri de var. Çocuklarım ve kendim için ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Başında 23 dikişle yaşadığını ve ellerini kullanamadığını ifade eden Kuleli, "Olayı yaşadığım anda sadece çocuklarım geldi aklıma. Sonrasında da çocuklarım için dua ettim. Allah benim canımı onlara bağışladı. Buna da şükür diyorum." dedi.

Kuleli, saldırganın cezasını hafifletmek için kendisine iftira atarak ihanetle suçladığını söyledi.

"Ölmek istemiyorum"

Olay sonrası tutuklanan saldırganın cezaevinden çıktığında kendisine zarar vermesinden korktuğunu anlatan Kuleli, şöyle konuştu:

"Bir sonraki adımı öldürmek olacak. Ben ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Ben yaşarken anlaşılmak istiyorum, ben öldükten sonra anlaşılmak istemiyorum. Hastanede kendime gelince annemi ve çocuklarımı aradım. Onların sesini duydum. Parmaklarımın olup ya da olmamasından ziyade, canım sağ diye şükrettim. Ellerimi filan düşünmedim. Çocuklarımın başında olduğum için şükrettim."

Ellerini kullanamadığı için ihtiyaçlarını annesinin yardımıyla karşıladığını ifade eden Kuleli, "Ben bu ellerimle çocuklarım için ekmek parası kazanıyordum. Ben kimseye muhtaç olmamak için o şahsa dahi muhtaç olmamak için kendi ekmeğimi kendim kazanıyordum. Şu an önümde uzun bir süreç var. Ne zaman düzeleceğim de belli değil, parmaklarımı da hissetmiyorum. Ben adaletin yerini bulacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kuleli, iki çocuğuyla psikolojik destek aldıklarını söyledi.

"Hatırlamak bile istemiyorum"

Anne Sebahat Kuleli (54) ise o anı hatırlamak bile istemediğini belirterek, "Ne yapacağımı şaşırdım. 'Hastaneye kaldırıldı' dendi, hastaneye gideceğime, olayın yaşandığı markete gitmişim. Markete gittiğimde kızımı götürdüklerini söylediler. O anda da oraya yığılıp kaldım." dedi.

Kızı İlke Kuleli'yi ameliyata aldıkları sırada zamanın geçmek bilmediğini ifade eden Kuleli, "Artık bu olayların yaşanmamasını istiyorum. Her ananın evladı için istiyorum. Bunları başka annelerin de yaşamasını istemiyorum. Allah, kızımı ve çocuklarımı bana bağışladı. Ona çok şükrediyorum. Ama adaletin de yerine bulmasını istiyorum." diye konuştu.

Olay

İş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin baltayla marketin içerisinde dolaştığı, bir müddet oturduktan sonra hareket ettiği anlar yer alıyor.

İncirliova ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen zanlı İsmail Demirci, 30 Ocak'ta, eski eşi İlke Kuleli'ye çalıştığı markette baltayla saldırmıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kuleli, önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Zanlı İsmail Demirci, "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.